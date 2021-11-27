اجتماع موسع للعشائر العربية والكردية لمناهضة الاحتلال والخيانة

وتحت شعار "اجتماع وجهاء وعشائر المنطقة ضد الاحتلال التركي وخط الخيانة"، يعقد الآن في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، اجتماع موسع لوجهاء وشيوخ العشائر الكردية والعربية.

وعلقت في قاعة الاجتماع يافطة مكتوب عليها "مهما اختلفنا في عقائدنا وقومياتنا وانتماءاتنا الدينية والعشائرية سوف نبقى دوماً أرواحاً في جسد واحد واخواناً في وطن واحد".

ويحضر الاجتماع العشرات من الوجهاء وشيوخ العشائر من نواحي "عامودا، والدرباسية، وزركان، والشدادي"، التابعة للمقاطعة.

العشائر الحاضرة في الاجتماع هي: (البكارة، الحرب، بني سبعة، الشرابين، دقوريا، الملية، كابارا، بادينا، كيكان) بالإضافة إلى البيت الإيزيدي.

يتبع .....

(أم)

ANHA