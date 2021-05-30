اجتماع موسع في تل تمر للاستماع لشكاوى الأهالي

عقد مجلس ناحية تل تمر اجتماعاً موسعاً لأهالي الناحية وقراها وذلك بمبادرة من قبل الإدارة الذاتية للحديث عن الواقع السياسي والاقتصادي في المنطقة، بالإضافة لسماع شكاوى الأهالي ومتطلباتهم والسماع لانتقاداتهم.

وبدأ الاجتماع الذي عقد في مجلس عوائل الشهداء بمركز الناحية والذي شهد حضوراً من قبل وجهاء العشائر وممثلي الأحزاب السياسية والمئات من أهالي المنطقة، بالوقوف دقيقة صمت، تلاها الحديث عن الواقع السياسي والاقتصادي من قبل الجهة المنظمة.

تلاها فتح باب النقاشات أمام الأهالي والاستماع لمطالبهم وانتقاداتهم لعمل المجالس.

وحول أهداف الاجتماع وما دار فيه التقت وكالتنا بالرئاسة المشتركة لمجلس ناحية تل تمر جوان ملا أيوب والذي قال: " قمنا اليوم وبمساعدة جميع مؤسسات تل تمر بدعوة الأهالي والكومينات للاجتماع معهم وللحديث عن الوضع السياسي والاقتصادي والظروف التي تمر بها مناطقنا، ولبحث شكاوى الأهالي وانتقاداتهم".

وأضاف" شكاوى الأهالي بمجملها كانت عن انقطاع المياه من آبار علوك وانتهاكات الاحتلال ومرتزقته بحق أهالي القرى الواقعة في خطوط التماس، بالإضافة لمناقشة بعض الأمور الخدمية ونقصها مثل مادة الغاز والمحروقات والخبز بالإضافة لمناقشة الأعمال الخدمية والتموين".

واختتم الاجتماع بإدلاء العشرات من الحضور بآرائهم وتوجهوا بانتقاداتهم لعدد من المؤسسات في سبيل تطويرها لاجتياز الضعف في بعضها.

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ANHA