اجتماع موسع في منبج لشرح ميثاق العقد الاجتماعي

حضر الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات التابعة للمجلس التشريعي في منبج، ممثلون عن المؤسسات المدنية والعسكرية، وممثلون عن الأحزاب السياسية.

وتتضمن مسوّدة العقد الاجتماعي الذي تعمل الإدارة الذاتية على صياغته، مجموعة من القوانين والمواد التي يتفق عليها الناس من أجل تنظيم مجتمعهم بالشكل الأمثل، بعيداً عن الفوضى لتوفير حياة آمنة وسالمة للجميع في شمال وشرق سوريا.

ثم قرأت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج شهريبان جاويش مسوّدة ميثاق العقد الاجتماعي المؤلف من 99 مادة وبنداً، ومنها المادة 1 التي تقول إن "هذا الميثاق هو العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وتعتبر الديباجة جوهر هذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منها".

بينما تقول المادة 2 إن "الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تعتمد النظام الديمقراطي والبيئي وحرية المرأة". كما تقول المادة 3 إن "الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا تستمد شرعيتها من إرادة الشعوب والمجموعات على أساس المشاركة الحرة المتساوية ومن خلال الانتخابات الديمقراطية".

ويأتي في المادة 4 "أن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا جزء من جمهورية سوريا الديمقراطية".

وبعد الانتهاء من قراءة مسوّدة ميثاق العقد الاجتماعي، شرحت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج نزيفة خلو كل مادة على حدة، وتم النقاش عليها مع الحضور.

والجدير بالذكر أن لجنة صياغة العقد الاجتماعي ستستمر بعقد سلسلة الاجتماعات للمؤسسات ولجان الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، بالإضافة إلى شمال وشرق سوريا بشكل عام، بهدف شرح مضمون مسوّدة العقد الاجتماعي والنقاش عليها مع أبناء المنطقة واستقبال مقترحاتهم.

فيما أكد القاضي وعضو لجنة صياغة العقد الاجتماعي عماد الكراف، خلال حديثه في اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء، في مدينة الرقة أن العقد الاجتماعي سيتم إصداره خلال مدة أقصاها 3 أشهر بشكل رسمي، والعمل على تطبيقه".

(ش س/ج)

ANHA