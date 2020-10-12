اجتماع مصريّ – أردنيّ – عراقيّ غداً في القاهرة

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنّ الاجتماعات الثلاثية بين مصر والعراق والأردن غداً، تأتي في إطار تعزيز وتفعيل مجالات التعاون، بين الدول الثلاث، وتذليل أي عقبات تعرقل الانطلاق في هذه الاجتماعات.

وأوضح أنه تم الاتفاق خلال اللجنة العليا الأخيرة بين الدول الثلاث في الأردن على تفعيل ما يخدم مصالح البلدان الثلاثة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأشار إلى أنّه سيتم التطرق لعدد من القضايا التي تخصّ المنطقة والتحديات التي تواجه الدول الثلاث، واستمرار التنسيق بين الدول الثلاث في إطار العمل المشترك.

ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأحد، إلى القاهرة، على رأس وفد في زيارة لمصر من المقرّر أن تستغرق ثلاثة أيام.

وكانت صحيفة "الصباح" العراقية ذكرت في وقت سابق أنّ "اجتماعاً مرتقباً سيجرى في القاهرة يجمع ​وزير الخارجية​ العراقي ​فؤاد حسين​ بنظيريه المصري ​سامح شكري​ والأردني ​أيمن الصفدي​ لتكملة بحث الاتفاقيات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث في شهر أب/ أغسطس الماضي".

(ي ح)