اجتماع مصري – أردني – عراقي يبحث إيقاف التدخلات الخارجية

وقالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، إن الاجتماع تطرق إلى آخر المستجدات والمجالات الاستراتيجية للتعاون المشترك وسبل دفعها قدمًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمنافع المتبادلة بما يعود على الدول الثلاث وشعوبها بالنمو.

وأعرب وزراء خارجية الدول الثلاث عن رضاهم عما تحقّق خلال الفترة الماضية منذ قمة عمّان الثلاثية، في آب/ أغسطس 2020، وأكدوا التزام دولهم بالاستمرار في منهج التعاون المشترك والتنسيق الوثيق من أجل الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل.

وصرّحَ السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء استهدف أيضًا التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، والتأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للصراعات التي تعاني منها هذه الدول، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ويعقد وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، برئاسة مصر، اجتماعًا طارئًا، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، وهيكلية الجامعة العربية، والقضية الفلسطينية.

وسعت الدول الثلاثة (العراق- الأردن - مصر) إلى تشكيل نواة تحالف اقتصادي وسياسي تحت اسم "الشام الجديد"، وهذا ما أقلق جهات إقليمية على رأسها تركيا وإيران.

(د أ)