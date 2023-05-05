اجتماع مرتقب لوزراء عرب بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية

ويأتي اجتماع الأحد، الذي أكده جمال رشدي المتحدث باسم الجامعة العربية، في الوقت الذي فتحت فيه بعض الدول العربية، بما في ذلك مصر والسعودية، علاقات مع حكومة دمشق، وزار وزيرا خارجيتيها دمشق في الأسابيع الأخيرة. وزار وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد أيضاً القاهرة والعاصمة السعودية الرياض في نيسان في أول زيارة من نوعها منذ أكثر من عقد.

وعُلقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة في الأشهر الأولى من الأزمة السورية قبل 12 عاماً، وفرضت الدول العربية لاحقاً عقوبات اقتصادية. تسبّب الصراع في مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص منذ آذار 2011 وشرد نصف سكان البلاد.

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة العربية القادمة في 19 أيار، حيث من المتوقع أن تكون عضوية سوريا على طاولة النقاش حينها على نطاق واسع. وتعارض بعض الدول الأعضاء، وخاصة قطر، عودة حكومة دمشق إلى المنظمة.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لشبكة سي إن إن إنه يعتقد أن هناك أصواتاً كافية بين أعضاء الجامعة العربية لعودة سوريا إلى المنظمة.

وقال رشدي المتحدث باسم جامعة الدول العربية إن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأحد، سيركز على إعادة عضوية سوريا ويأتي بناء على طلب مصر والسعودية.

ولدى سؤاله عن فرز الأصوات، قال رشدي إن قرارات الجامعة العربية هي قرارات تُتخذ عادة بالإجماع، لكن لكل دولة الحق في تقديم تحفظاتها.

وفي السنوات الأخيرة، بينما عززت قوات دمشق سيطرتها على معظم أنحاء البلاد بمساعدة حليفيه الرئيسيين روسيا وإيران، بدأ جيران سوريا في اتخاذ خطوات نحو التقارب. وتسارعت وتيرة المبادرات منذ زلزال 6 شباط.

(م ش)