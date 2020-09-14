اجتماع مرتقب بين اليونان وتركيا في مقر الناتو ببروكسل

قالت مصادر دبلوماسية في أثينا، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية، إن ممثلين من اليونان وتركيا من المقرر أن يجتمعوا في مقر الناتو في بروكسل يوم الثلاثاء لإجراء محادثات عسكرية فنية تهدف إلى تهدئة التوتر في شرق البحر المتوسط.

ويحاول الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ جلب الجانبين إلى طاولة المفاوضات لمناقشة "آلية تفادي التضارب" والتي من شأنها أن تساعد في تجنب أزمة بين الجيران وحلفاء الناتو بشأن الحقوق البحرية والطاقة في شرق البحر المتوسط.

ويأتي اجتماع يوم الثلاثاء بعد يومين من عودة سفينة المسح الزلزالي التركية عروج رئيس إلى ميناء أنطاليا.

وكانت صحف موالية لأردوغان قد أشارت يوم الأحد إلى أن الخطوة جاءت نتيجة جهود حلف شمال الأطلسي لكسر الجمود بين أثينا وأنقرة، على الرغم من أن وزارتي الطاقة والدفاع التركيتين زعمتا أن عودة عروج رئيس إلى أنطاليا كانت جزءًا من جدول الصيانة الروتيني والإمداد.

وكان قد صرح المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس عبر قناة "سكاي تي في" اليونانية الأحد "واقع أن ليس هناك إشعار بحري جديد على نافتيكس إيجابي".

(م ش)