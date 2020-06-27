اجتماع لشرح وضع المرأة الشابة في منبج

وعُقد الاجتماع بحضور عضوات مجلس المرأة الشابة في منبج وريفها بالإضافة إلى حضور العشرات من الشابات المدينة, أقيمت في صالة الشبيبة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت, تحدثت بعدها الإدارية في مجلس المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا جيهان كوجر عن وضع الشابات في الآونة الاخيرة، وتطرقت إلى انتهاكات الاحتلال التركي قائلة "هدف الاحتلال التركي هزيمة المرأة المنظمة، لذلك يعمد إلى ممارسة انتهاكاته، حيث قام قبل أيام باستهداف قرية حلنج شرقي كوباني بطائرة مُسيرّة ".

وتطرقت جيهان في سياق حديثها إلى انتهاكات الاحتلال في المناطق المحتلة من خطف واعتداءات جسدية وقتل وتغيير ديمغرافي في المنطقة.

وأكدت جيهان أن تنظيم المرأة الشابة أحد أهدافنا الأساسية، لذا سنقاوم الاحتلال التركي والانتهاكات التي يمارسها تجاه المرأة.

وكشفت جيهان كوجر في نهاية الاجتماع بأنهم سيعقدون مؤتمرهم على مستوى شمال وشرق سوريا في الأشهر القادمة.

(كروب/س و)

ANHA