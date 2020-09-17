اجتماع لشرح الوضع السّياسيّ لنساء منطقة الجديدات بالرّقّة

وبهدف توعية النساء حيال ما تقوم به الدولة التركية من ممارسات وحشية وعنف بحقّ النساء في المناطق المحتلة، أطلقت إدارة المرأة بالرقة سلسلة فعاليات. وفي السياق عقدت اليوم اجتماعاً لنساء منطقة جديدات شرقي المدينة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدّثت العضوة في مجلس سوريا الديمقراطي ديلر خليل حول جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته ضد الأهالي وبشكل خاصّ ضدّ المرأة.

ديلر خليل تطرّقت بشكل مسهب إلى أساليب العنف والجرائم التي ترتكب في المناطق المحتلة من سريه كانيه وتل أبيض وعفرين. وقالت إنّ هذه الجرائم التي يرتكبها المحتل التركي والمجموعات المرتزقة تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي ومع الأعراف والقوانين الدولية.

واستمرّ الاجتماع بعرض سنفزيون يتمحور حول ما قامت به الدولة التركية من انتهاكات وممارسات وحشية أثناء اجتياحها واحتلالها مناطق شمال وشرق سوريا.

(رع / س/ك)

ANHA