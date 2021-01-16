اجتماع لمناقشة قضايا الشّباب والرّياضة في مدينة هجين

وحضر الاجتماع جميع مديري النوادي الرياضية في الخط الشرقي. وناقش المجتمعون التقارير الواردة إلى اللجنة التنفيذية عن نشاط الاتحاد خلال الفترات السابقة ووضع خطط جديدة والاطلاع على مقترحات تعديل النظام الأساسي للاتحاد وعرض خطة مشروع الاتحاد.

ودعا المجتمعون إلى تعديل بعض الأمور الإدارية والمالية والأمنية، وتأمين أماكن للتدريبات والأنشطة التدريبة والرياضية.

وقررت لجنة الاتحاد الرياضي بدير الزور إجراء كشف ميداني على الملاعب والنوادي الرياضية بالخطّ الشرقي وتجهيز نوادي أخرى تشمل جميع الألعاب والفئات.

(ف ع )

ANHA