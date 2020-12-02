اجتماع لمجلس النواب الليبي الموحد في غدامس

وتُعقد جلسة مجلس النواب الليبي في مقر مديرية أمن غدامس، وشُكلت غرفة أمنية بموجب قرار وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لتأمين انعقاد الجلسة.

وبيّن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن أعضاء الغرفة برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية وعضوية مدير الإدارة العامة للدعم المركزي والمساعد للشؤون الأمنية في مدينة غدامس بحثوا وضع خطة أمنية لبذل كافة الجهود المتعلقة بتأمين انعقاد جلسة النواب، وذلك بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية المختصة بمدينة غدامس.

وحصلت وكالتنا على صور حصرية لاستعداد أعضاء مجلس النواب الليبي للركوب في الباصات للانطلاق إلى مطار ابن بطوطة في مدينة طنجة متجهين إلى مطار غدامس.

(أ ع)

ANHA