اجتماع لمجالس منطقة ديرك قبيل إعلان الحظر الكامل على المدينة

اجتمع الرؤساء المشتركون لمنطقة ديرك ومجلس ناحية ديرك وقوات الأسايش ومكتب شؤون المنظمات وحركة المجتمع الديمقراطي ورؤساء البلدات وبلدية ديرك وقوات السوتور، لاتخاذ التدابير الاحترازية قبيل البدء بتطبيق الحظر الكلي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ركّز الاجتماع على الالتزام بكافة البنود التي صدرت عن خلية الأزمة في إقليم الجزيرة بفرض حظر كامل على مدينة ديرك وريفها نتيجة لازدياد الحالات بفيروس كورونا.

وناقشوا خلال الاجتماع تسيير الدوريات والتنسيق مع قوات الأمن الداخلي الأسايش لمنع التجوّل وفرض حظر كامل على ديرك وريفها لمدة 14 يوماً.

كما أشاروا خلال الاجتماع إلى ضرورة منع أي استثناء إلا للحالات الإسعافية وأصحاب شاحنات الخضرة ومعتمدي الفرن والنقاط الطبية التي تستلزم طبيعة عملها التجوّل في المدينة.

وأضافوا خلال الاجتماع أيضاً ضرورة الالتزام بكافة البنود التي صدرت عن خلية الأزمة وعدم إعطاء أي استثناء مهما كانت الأسباب إلا للحالات الطارئة الإسعافية.

وفي نهاية الاجتماع ركّزوا على ضرورة فتح المحلات الموجودة في الحارات بالإضافة إلى توزيع الخضرة في القرى، وإغلاق السوق المركزي بشكل كامل.

وحول قرارات الحظر والبنود الصادرة عن خلية الأزمة قال الرئيس المشترك لمنطقة ديرك بمقاطعة قامشلو محمد عبدالرحيم " إن القرار سيطبق بكل حذافيره ابتداءً من يوم الجمعة ولمدة 14 يوماً من تاريخ تطبيقه".

وأضاف عبدالرحيم" إن جميع المؤسسات المدنية والمدارس ستكون مغلقة بشكل كامل، وكذلك يمنع التجوّل والذهاب من وإلى ديرك للتخفيف من الحالات التي زادت في المنطقة وخاصة ديرك وريفها".

وناشد عبدالرحيم الأهالي بالالتزام بالقرار الصادر عن خلية الأزمة لتجنب الوباء المنتشر في شمال وشرق سوريا وعلى وجه الخصوص ديرك، بعد زيادة نسبة الوفيات وحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بحسب ما أعلنته هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال اليوم، حالتا وفاة و١٣٣حالة جديدة.

وقد احتلت مدينة ديرك المرتبة الأولى بمعدل الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بباقي مناطق شمال وشرق سوريا وقد وصل عدد الحالات اليوم إلى ٣٢ حالة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان اليوم، ٤٩٧٨ حالة، منها ١٣٢ حالة وفاة و ٧٥٦ حالة شفاء.

(ع ع/ م ح)

ANHA