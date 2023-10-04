اجتماع للتعريف بالمؤامرة التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان

ضمن سلسلة الفعاليات المنددة بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، نظّم اليوم، شبيبة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات اجتماعاً لأسر الشهداء في مقاطعة كوباني، في مقر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بمدينة كوباني.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم ألقى الإداري في شبيبة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات محمد محمد كلمة ندد فيها المؤامرة الدولية وأكد استعداد الشبيبة للتضحية بأرواحهم في سبيل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

وأشار محمد إلى أن المؤامرة الدولية كان هدفها القضاء على خط الحرية الذي ولد مع فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، لكن ذهبت أحلام المتآمرين في مهب الريح، فكان ولا زال خلف القائد الملايين الماضين على خطا هذا الفكر الحر والساعين لتحقيق حرية القائد الجسدية".

ودعا في نهاية كلمته إلى تصعيد النضال في وجه المتآمرين لكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية".

واختتم الاجتماع بعرض سنفزيون عن المؤامرة.

يذكر أنه مع اقتراب السنوية الـ 25 للمؤامرة التي حيكت خيوطها الأولى في الـ 9 من تشرين الأول عام 1998، انطلقت سلسلة من الفعاليات للتنديد بهذه المؤامرة منذ بداية الشهر الجاري.

(ن ك/ف)

ANHA