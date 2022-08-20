اجتماع للشبيبة يؤكد أن طاقتهم أساس استمرار الثورات ويحذر من مخططات إفراغ المنطقة

عقد مجلس شباب سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع لجنة الشبيبة في حزب سوريا المستقبل في ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة، اجتماعاً للشبيبة، لشرح التطورات السياسية على الصعيد الإقليمي والدولي، والحديث عن دور الشباب في المرحلة التي تعيشها ثورة شمال وشرق سوريا.

الاجتماع حضره شبيبة الناحية وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية .

وتحدث خلال الاجتماع الرئيس المشترك لمجلس شباب سوريا المستقبل، زانا حسكة الذي تطرق في حديثه إلى دور الشبيبة خلال المرحلة الحساسة من عمر ثورة شمال وشرق سوريا.

زانا أشار إلى أن الثورات تبدأ بالشبيبة وأساس استمرارها قوى الشبيبة، مبيناً أن دولة الاحتلال التركي بدأت حربها الخاصة من خلال إعلامها وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تديرها شبكات تتبع للميت التركي تهدف إلى تحريض الشباب على الهجرة وإفراغ المنطقة من عنصرها الفتي .

وأضاف " يجب أن نحارب زيف الإعلام من خلال دعمنا للإدارة الذاتية والقوات العسكرية، ومتابعة الإعلام الحر الذي ينشر الحقيقة بعيداً عن الشائعات التي تروج لها الجهات المعادية.

وتحدث بشكل مطول عن الأحداث الراهنة في العالم ما بين الحرب الأوكرانية والروسية والتنافسات بين الدول الكبرى وشرح مدى تأثيرها على شمال وشرق سوريا والاتفاقيات بين القوى المتواجدة فيها وفي سوريا بشكل عام.

وبدورها تابعت العضوة في لجنة الشباب في حزب سوريا المستقبل فاطمة الطراف قائلة: " تم التنسيق لعقد الاجتماع اليوم مع مجلس شباب سوريا الديمقراطية وذلك بهدف شرح آخر التطورات السياسية محلياً وعالمياً وبينت أن المستهدف من خلال الاجتماع هم الفئة الشابة .

وأضافت: " توجهنا خلال الاجتماع لنشر فكر سياسية توعوية للفئة الشابة والتأكيد على أن الهجرة ليست إلا فكرة لضرب المشروع الشبابي في مناطق الإدارة الذاتية ومن هذا المنطلق عقدت عدة اجتماعات في عدد من المدن والنواحي للشباب وما زال برنامج عقد الاجتماعات مستمراً.

( ب د/سـ)

ANHA