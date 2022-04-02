اجتماع للشبيبة في كوباني بهدف مواجهة الحرب الخاصة وتطهير المجتمع من العملاء

وحضر الاجتماع الذي نظم في مركز حزب الاتحاد الديمقراطي وسط مدينة كوباني، أعضاء من نادي برخدان الرياضي في إقليم الفرات.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، مصطفى محمد صديق، وقال إن: "نظافة المجتمع ليست فقط بتنظيف الشوارع إنما بنظافة الذهن والفكر، ونرى في الفترة الأخيرة كيف تسعى دولة الاحتلال التركي ضمن حربها الخاصة بترويج المادة المخدرة بين الفئة الشابة في المنطقة، لذلك يجب أن نفشل خططهم كي لا يهدموا وطننا".

وتابع قائلاً "يجب علينا أن نطهر مناطقنا من الأشخاص الذين يخونون شعبهم مقابل المال ويؤيدون العدو، لأننا إن لم نحمي وطننا ومجتمعنا فلا أحد سيحميه بدلاً عنا".

وأضاف "الشعب هو الذي يبني المجتمع، لذلك، يقع على عاتقنا حماية وطننا وتنظيفه فكرياً قبل كل شيء، وجعل هؤلاء الذين يتعاطون المواد المخدرة يسيرون على طريق الصواب لبناء مجتمع حر، وذلك عن طريق عقد اجتماعات لهم وإرشادهم".

يشار إلى أن هذه الحملة بدأت في الـ 18 من شهر آذار/ مارس المنصرم، من القرى التابعة لكوباني وصولاً إلى أحياء المدينة، ومن المقرر لها أن تنتهي في الأول من شهر أيار/ مايو القادم، والهدف الرئيس منها هو نشر الوعي بين أفراد المجتمع لمواجهة مساعي تجنيد العملاء لصالح الجهات المعادية، والوقوف في وجه عمليات نشر المخدرات والأعمال غير الأخلاقية.

(م أ/ج)

ANHA