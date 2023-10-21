اجتماع للنساء في دير الزور لمناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجههن

وحضر الاجتماع ممثلات المرأة في جميع المجالس المدنية والعسكرية المحلية في دير الزور، بالإضافة إلى رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم تطرقت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد إلى واقع المرأة ودورها ضمن الإدارة الذاتية وخارجها، ومشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة والالتزام الأخلاقي في العمل، والوضع التعليمي وإعادة الهيكلة ضمن الإدارة وتحديد وضع المرأة والصعوبات التي تواجهها مع الرئاسة المشتركة.

كما أثنت على المكتسبات التي حققتها المرأة في الإدارة الذاتية وبشكل خاص في نظام الرئاسة المشتركة الذي أثبت نجاحه عالمياً.

واستمر الاجتماع بالاستماع إلى آراء المشاركات ومداخلاتهن حول مجمل الأوضاع المتعلقة بواقع مشاركة المرأة في مختلف مؤسسات الإدارة الذاتية، وواقع المرأة في مناطق دير الزور بشكل خاص.

(ك ج/ك)

ANHA