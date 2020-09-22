اجتماع للمنظمات لتقييم المستجدات وتحديات الوضع الإنساني في شمال وشرق سوريا

عقد مكتب شؤون المنظمات في شمال وشرق سوريا اجتماعًا في صالة مطعم طيفور بمدينة الحسكة لكافة المنظمات العاملة في المنطقة لتقييم آخر المستجدات والتحديات التي تعيشها المنطقة وتقييم الوضع الإنساني.

وحضر الاجتماع ما يقارب الـ /100/ شخصًا، ممثلين عن المنظمات والجمعيات المحلية، بالإضافة إلى حضور نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كورد، الرئاسة المشتركة لمكتب شؤون الإنسانية في شمال وشرق سوريا فرهاد حمو، الرئاسة المشتركة للشؤون الإنسانية في إقليم الجزيرة خالد إبراهيم، الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبد الله، والرئاسة المشتركة لشؤون النازحين في إقليم الجزيرة محمود كرو.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كورد، الذي شكر الحضور وقال "الدولة التركية والمرتزقة التابعين لها لا تهدد مناطق شمال وشرق سوريا فقط، بل تهدد الكثير من الدول الأخرى كالعراق وليبيا وتضع البحر المتوسط والمنطقة بكاملها في خطر".

وأضاف جيا كورد "الإدارة الذاتية هي الأكثر تضررًا من سياسة الاحتلال التركي بعد استهدافها الكثير من مناطقنا والدول المجاورة لها، وارتكابها جرائم حرب بحق المدنيين والأطفال في المناطق المحتلة، هذه الجرائم لم تظهر للعيان، ولكن بعد محاولاتنا ومقاومتنا استطعنا إظهار الوجه الإجرامي للاحتلال لكل العالم".

وتابع بدران جيا كرد حديثه "يشكل الاحتلال التركي ومرتزقته من خلال شن هجماتهم وتهديداتهم على مناطق شمال وشرق سوريا وبعد احتلالهم عدة مناطق، مصدر خطر على كافة الشعوب المتعايشة في المنطقة، فالاحتلال التركي مستمر حتى الوقت الراهن بشن هجماته بين الحين والآخر ولن يتوقف عن اجتياحه للمناطق الآمنة".

ونوه جيا كرد، أن هجمات الاحتلال التركي أدت إلى نزوح آلاف المدنيين قسرًا من ديارهم، كما ارتكب الاحتلال سلسلة انتهاكات بحق المنطقة والنازحين، وقال "أصدرت الأمم المتحددة بيانًا بهذا الخصوص والانتهاكات ولكن لم يكن بالشكل المفصل".

وتطرق بدران جيا كرد، إلى تطبيق قانون قيصر على الحكومة السورية، منوهًا أن القانون أثر بشكلٍ سلبي في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من أنها كانت مستثناة، وتجلى ذلك من خلال ارتفاع الأسعار على صعيد الاقتصاد وعلى مستوى الدخل المادي للمجتمع.

وأكد بدران جيا، أن الإدارة الذاتية تحملت وتتحمل إلى وقتنا الراهن مسؤولية وعبئًا كبيرًا على عاتقها، من ناحية المخيمات ووجود الآلاف من النازحين من عموم المناطق والدول العربية والأجنبية، وهي بحاجة إلى العاملين في القطاع الإنساني ليتمكنوا في مواجهة هذه التحديات.

وبيّن جيا كرد، أن هناك خطة في التعامل مع الدول الأوربية والأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وتابع " جيفري أكد على دعم مشروع توحيد الصف الكردي ومكافحة الإرهاب، والأمور متجهة نحو الاستقرار بحسب المعطيات والمؤشرات من باقي الدول".

ولفت بدران جيا كرد، إلى أن الحكومة السورية وإيران وراء كل الفتن في منطقة دير الزور لخلق الفوضى والبلبلة في المنطقة، وقال "الإدارة الذاتية مشكّلة من أجل ترسيخ مفهوم العيش المشترك ومشروع أخوة الشعوب تحت سقف واحد".

وفي نهاية الاجتماع طرحت عدة مقترحات وتوصيات منها "تعاون ودعم المنظمات الدولية للمنظمات والجمعيات التي تدعم وتحمي حقوق المرأة، معرفة المقترحات والحلول التي ستتبعها الإدارة الذاتية لمواجهة التحديات والصعوبات، مطالبة الإدارة الذاتية بتقديم طلباتها إلى الأمم المتحدة من أجل تلافي تأثير تطبيق قانون قيصر الذي طبق على النظام السوري الذي أثر بشكلٍ كبير على مناطق الإدارة الذاتية".

كما طالب الحضور المنظمات الدولية ببناء قدرات المنظمات المحلية ودعمها، والاستمرار في تقديم المساعدات وتطويل الشراكة بينها، وتقديم تراخيص المنظمات والجمعيات كل شهر وليس كل 15 يومًا، ودعم المشاريع الاقتصادية للمنطقة وخلق فرص العمل للشباب.

(كروب/هـ ن)

ANHA