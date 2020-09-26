اجتماع للجمعيات الفلاحية في الرقة لمناقشة آلية تسويق القطن

وبناءً على طلب الفلاحين في الرقة وريفها، وبعد القرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية بالسماح للمزارعين، ببيع محصولهم من القطن على التجار، عقد اتحاد الفلاحين في الرقة اليوم، اجتماعًا عامًّا لجميع رؤساء الجمعيات الفلاحية في منطقة الرقة.

الاجتماع عقد في مبنى اتحاد الفلاحين، وحضره الرئيس المشترك لاتحاد أحمد السالم، ودارت النقاشات حول آلية بيع القطن للتجار والأسعار المناسبة للمحصول.

فيما تقرر، وخلال الاجتماع وبناء على طلب الفلاحين، رفع مقترح للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بشراء محصول القطن من المزارعين عوضًا عن التجار بسعر 900 ألف ليرة سورية للطن الواحد.

هذا، وتمثل الجمعيات الفلاحية في منطقة الرقة حوالي 22 ألف فلاح ومزارع مسجلون لديها، فيما اتفق المجتمعون أيضًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للتجار والمزارعين في حين لم توافق الإدارة الذاتية على المقترح المقدم.

(سـ)

ANHA