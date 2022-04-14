وعقد مساء اليوم، حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً لأهالي كركي لكي وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو حضره المئات من الأهالي.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقى خبات محمد عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي كلمة قال فيها" إن الدولة التركية تستعد لشن هجوم على مناطق الدفاع المشروع بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني معها ليكون بمثابة هجوم على الشعب الكردستاني أجمع".

وأضاف:" سنقاوم ونصعد النضال ويجب إبراز مواقف جدية حيال خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني لأن هكذا خيانة ستجلب الضرر لعموم كردستان لذا يجب على الجميع الوقوف في وجهه".

واختتم كلمته بالقول:" روج آفا أيضاً ستنضم للمقاومة وسنكون سنداً لقوات الكريلا، وبجب على الشعب الكردستاني كافة التحرك بروح الفداء والتضحية والكفاح من أجل منع الحزب الديمقراطي الكردستاني من التحرك مع الدولة التركية".

واختتم الاجتماع بالشعارات التي تندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ك ع/ل)

ANHA