اجتماع جماهيري في ناحية تل تمر لمناقشة آخر التطورات والاستماع لمشاكل الشعب

عقد مجلس منطقة تل تمر اجتماعاً جماهيرياً لكافة مكونات الناحية وبحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية، والمستشارة في مقاطعة الحسكة زينب مراد، لشرح آخر المستجدات السياسية والعسكرية في المنطقة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ليتم بعدها إلقاء كلمة من قبل المستشارة في مقاطعة الحسكة عن الوضع السياسي وقالت: "الساحة السياسية ساخنة في الوقت الحالي وليس هناك استقرار في الشرق الأوسط والعالم بشكل عام فيما تحول شمال وشرق سوريا إلى نقطة للصراع الإقليمي والدولي ما يزيد الضغوطات والتهديدات على مناطقنا".

وأضافت زينب مراد: "علينا كشعوب المنطقة الاعتماد على ذاتنا وعدم الاعتماد على أي دولة لحمايتنا وتنظيم حياتنا، فرغم كل الضغوطات لاتزال مناطقنا أفضل حالاً من المناطق السورية الأخرى بفضل تكاتف شعوب ومكونات المنطقة".

وأكدت زينب أن هدف الاحتلال التركي هو القضاء على هذه الإدارة الذاتية التي حققت الأمن والاستقرار والتآخي لشعوب المنطقة.

وأردفت زينب: "علينا كشعوب شمال وشرق سوريا من كافة المكونات وتحت سقف أخوة الشعوب إقناع العالم أجمعه بأن الإدارة الذاتية هي النظام الوحيد الذي ينصف الشعوب دون إقصاء".

وعن الوحدة الكردية قالت زينب مراد: "المجلس الوطني الكردي يحاول بشتى الوسائل إفشال المفاوضات بالإضافة إلى دوره السلبي واللاوطني في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث بات مؤخراً يقوم بمحاولات تأليب الأهالي ضد الإدارة الذاتية وذلك تماشياً مع سياسات الاحتلال التركي".

وبعد الانتهاء من شرح الوضع السياسي فتح المجال أمام النقاشات، حيث أبدى الحضور آراءهم حول المواضيع السياسية، بالإضافة إلى طرحهم الأسئلة والاستفسارات حول الوضع، كما تطرقوا في نقاشاتهم إلى الأوضاع التي تمر بها تل تمر من هجمات الاحتلال التركي، وأبرز احتياجات الأهالي، كما تطرقوا إلى وجود بعض حالات الفساد ضمن المؤسسات وعمليات الاحتكار من قبل التجار لبعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها.

وعن الوضع العسكري تحدث نبيل وردة القيادي في قوات حرس الخابور الآشوري من خلال مداخلته قائلاً: "على شعبنا عدم تصديق الإشاعات التي يبثها الاحتلال ومرتزقته، ومحاولاتهم ترهيب الشعب لإجباره على التخلي عن أرضه، بل يجب على الجميع التكاتف ومساندة قواتهم المدافعة عنهم في خطوط التماس".

واختتم الاجتماع بالرد من قبل المستشارة زينب مراد على جميع الأسئلة التي تم طرحها من قبل الحضور وتعهدت بنقل مشاكلهم إلى إدارة المقاطعة والجهات المعنية لحلها.

(د أل)

ANHA