اجتماع جماهيري في منبج لمناقشة الأحداث الأخيرة التي حصلت في المدينة

هذا وحضر الاجتماع العشرات من الأهالي والشيوخ والمثقفين ورجال الدين وممثلين عن المكونات في مدينة منبج, وذلك في قاعة المجلس التشريعي في مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت, ومن ثم تحدث الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج محمد علي العبو عن الأحداث الأخيرة التي حصلت في منبج قائلاً: "في البداية خرج بعض الأهالي بمطالب شرعية وتم أخذ هذه المطالب وفض التجمعات بشكل سلمي وراقٍ, وفيما بعد بدأت الأيدي العابثة بتحريف هذه الاحتجاجات والمطالب التي خرج بها الأهالي في منبج".

ومن جانبه قال الإداري في قوى الأمن الداخلي رائد الأحمد إنه: "بعد تحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش تشكلت فيها إدارة مدنية من أبناء المدينة بكل ما فيها من شرعية ثورية خلقت ضد الإرهاب وأعطت الشعوب الحق في تحديد مصيرها وفي إدارة نفسها, ولكن هذه الشرعية لم ترضِ الأطراف الأخرى فعمدت إلى تعبئة الناس ضد الإدارة من خلال بث الأفكار المتطرفة".

كما ألقيت كلمة باسم شيوخ الدين ألقاها أيمن محمد قال فيها: "مسؤوليتنا تجاه البلد نختلف في مطالب ونعبر عن مطالب, ونحن مع المطالب المحقة المشروعة المنضبطة بقوانين هذا البلد, ولسنا مع المطالب التي تقود البلد إلى الخراب والدمار وتنطوي على أجندات أخرى".

ومن ثم دار النقاش بين أعضاء ديوان الاجتماع والحضور حول الأحداث الأخيرة التي دارت في المدينة وحول المطالب التي خرج الأهالي من أجلها، وأبدى المناقشون رضاهم لاستجابة الإدارة المدنية وقوى الأمن لمطالب الشعب وتهدئة الوضع وعدم السماح باتجاه الوضع نحو التأزم.

وبدوره أكد الديوان بأن مطالب الشعب محقة ومشروعة والإدارة ستلبي مطالب الشعب ضمن إمكانيات الإدارة في منبج.

(ا ق/ل)