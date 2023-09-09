اجتماع جماهيري في حي زورآفا للتنديد بالعزلة

نظم مجلس الشعب في زورآفا في العاصمة السورية دمشق، ومجلس مؤتمر ستار اجتماعاً موسعاً بصدد العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، حضره العشرات من أهالي أحياء زور آفا وركن الدين وضواحي العاصمة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم أدار الاجتماع كل من الإدارية في مؤتمر ستار برجم يوسف ومنسقية مؤتمر ستار نوروز خليل والإداري في مجلس عوائل الشهداء مصطفى نعسان .

وتداول الاجتماع سياسة العزلة الممنهجة التي تتم ممارستها على القائد عبد الله أوجلان من قبل السلطات الفاشية التركية والتي هي ليست فقط ضد الكرد بل ضد الإنسانية جمعاء.

وأكد الاجتماع بأنه لا بد من تصعيد النضال ومواصلة النشاطات والفعاليات من أجل فك العزلة عن القائد عبدالله أوجلان وصولاً إلى تحقيق حريته الجسدية .

وانتهى الاجتماع بترديد شعارات "لا حياة بدون القائد"، "المرأة، الحياة، الحرية".