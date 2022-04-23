اجتماع جماهيري في ديرك لمناقشة آخر المستجدات السياسية

تجمع الآلاف من أهالي منطقة ديرك وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلس العشائر والأعيان والأحزاب السياسية في ملعب الكورنيش البلدي.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدث عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي خبات محمد حول الوضع والمستنجدات الأخيرة في المنطقة بشكل خاص والحرب الدائرة في أوكرانيا والمنطقة بشكل عام.

وتطرق محمد إلى العزلة المشددة التي فرضتها الفاشية التركية على القائد أوجلان مؤكداً أن هدفها النيل من إرادة الشعب الكردي وعموم الشعوب السائرة على نهج القائد الداعي للسلام وأخوة الشعوب، ودعا الجميع إلى تصعيد النضال للمطالبة بحرية أوجلان الجسدية، واصفاً ظروف العزلة التي يعيشها القائد في هذا العمر بأنها منافية لكافة القوانين الدولية، وذكر أنه في القوانين الدولية يطلق سراح المحكومين بالمؤبد بعد تجاوز أعمارهم السبعين عاماً في السجن".

وأشار محمد: "إن القائد يواصل المقاومة في سجون الفاشية التركية رغم التعذيب النفسي والسجن الانفرادي ومنع اللقاء مع ذويه ومحاميه، وكل هذ ه الانتهاكات التي تمارسها الفاشية التركية هي لدفع القائد للقبول بشروط حزب العدالة والتنمية في التخلي عن فكره ودعوته لتحرير الشعوب، إلا أن القائد لم يرضخ ولم يستسلم للفاشية التركية وحزب العدالة والتنمية، لذا ازدادت العزلة وبدأت الدولة التركية شن هجمات مكثفة على مناطق الدفاع المشروع وعلى عموم الكرد".

تركيا تستغل الحرب الأوكرانية

وتطرق محمد إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وقال إن هذه الحرب ليست اعتداء على مظلوم أو انتصار ظالم بل هي حرب على السلطة، فالدولة التركية تستغل انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية لشن هجمات على شمال وشرق سوريا واستهداف المدنيين العزل، ونوه محمد إلى أن هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة تتطلب من الجميع أن يكونوا حذرين في مهامهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وخاصة في الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا وانقسام العالم إلى قسمين وتداعياتها على عموم العالم.

يجب الالتفاف حول الإدارة الذاتية

وطالب محمد الأهالي بالتعبير عن رأيهم والتصويت لمن يستحق أن يدير أمورهم وتنظيم مؤسساتهم، والذي يكون لائقاً بتضحيات ودماء الشهداء، مضيفاً أن الإدارة الذاتية التي تأسست كانت مؤقتة لأن المنطقة كانت في حالة حرب، لذا يجب التصويت لمن يكون قادراً على تمثيل هذا الشعب.

وقال محمد:" رغم حداثة الإدارة والأخطاء التي وقعت فيها إلا أنها قدمت خطوات جدية في إدارة المنطقة وحماية المنطقة وبسط الأمن والأمان، لذا يتطلب من الجميع الالتفاف حول هذه الإدارة لتمثيلها في شمال وشرق سوريا والدخول في حوار مع النظام وتمثيل شعوب شمال وشرق سوريا في السلك الدبلوماسي في الخارج".

خيانة الديمقراطي الكردستاني

وأشار محمد إلى أن التضحيات والمقاومة التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع تجابهها خيانة الديمقراطي الكردستاني، وقال: "في ظل القصف التركي لجبال كردستان، يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني بمداواة جرحى الفاشية التركية في مشافيه".

وحذر محمد من انجرار الديمقراطي الكردستاني في هذه المرحلة التاريخية إلى قتال كردي كردي والذي سيؤدي إلى كارثة بحق الأجزاء الكردستانية الأربعة، قائلاً: "لذا لا يجب أن نضيع هذه الفرصة التاريخية في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة والتي شارفت التقسيمات الدولية فيها على الانتهاء وتقسيم المنطقة من جديد وهذا التقسيم هو فرصة تاريخية إما لحصول الشعب الكردي على حقوقه أو أن يخسر كل شيء".

المجلس الوطني الكردي يرفض الحوار

وعن الحوار الكردي الكردي في روج آفا أشار محمد إلى أنه جرت الكثير من المحاولات لإنجاح الحوار مع المجلس الوطني الكردي في شمال وشرق سوريا، إلا أن الأخير لم يستجب ويرفض قطع علاقاته مع الدولة المحتلة، لذا قررت حركتنا قطع جميع الحوارات مع المجلس الوطني الكردي، ورغم كل أفعال المجلس المتعاون مع أعداء الشعب الكردي دعته الإدارة الذاتية للمشاركة في العقد الاجتماعي كأي طرف وحزب سياسي وبسبب ارتباطه بالائتلاف وتركيا لم يشارك في صياغة العقد الاجتماعي".

وبعد الانتهاء من الاجتماع فتح باب النقاش ومداخلات الحاضرين لمناقشة بعض النقاط وخاصة الحرب الدائرة في مناطق الدفاع المشروع وتحالفات الديمقراطي الكردستاني في هجومه على مناطق الكريلا.

وبدوره قال الناطق باسم مجلس العشائر والأعيان وشيخ عشيرة طي حواس جديع بأنه لا يجوز الحوار مع من لا يملكون إرادة كونهم ليسوا أصحاب القرار، فالحوار معهم مضيعة للوقت منذ سنتين من الحوارات لأن قرارهم مرهون بالائتلاف السوري والحزب الديمقراطي الكردستاني والاحتلال التركي.

(ع، ع – س، م/ل)

ANHA