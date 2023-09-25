اجتماع جماهيري في الرقة لشرح الأوضاع السياسية والعسكرية والخدمية

وبدأ الاجتماع الذي حضره أهالي الرقة وأعضاء المجالس والكومينات، بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ثم تحدث الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خالد بركل عن الوضع السياسي ومبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية، مشيراً إلى أنها ليست جديدة "إنما هي امتداد لما تم طرحه في بداية الأزمة السورية عام 2011، الإدارة الذاتية من خلال الرؤية التي تنتهجها كانت سبّاقة لطرح الحلول كوننا ندرك أن حل المسألة السورية بين السوريين وحدهم لأنهم هم المعنيون بهذا الحل".

وعن الأحداث التي حصلت في دير الزور أشار خالد بركل "رغم وجود النزاعات والصراعات بين كل الأطراف، لكنهم اتفقوا ضد الإدارة الذاتية".

وتطرق خالد بركل إلى الوضع الخدمي والاقتصادي حيث أكد أن الإدارة الذاتية تعمل من أجل تأمين مستلزمات الأهالي واحتياجاتهم الأساسية.

واختتم خالد بركل حديثه بالقول: "نحن كلنا مسؤولون سواء الكومينات أو مجالس الشعب والأهالي، لنكمل ونؤدي وظيفتنا على أكمل وجه وكما يريد منا القائد عبدالله أوجلان أن نكون على قدر المسؤولية".

ومن ثم فتح باب النقاش أمام الأهالي حيث تركزت شكاوى وطلبات الأهالي على تحسين جودة الخبز وتأمين مادة المازوت والكهرباء وتعبيد الطرق الفرعية والصرف الصحي في الأحياء الشعبية في المدينة".

وتمت الإجابة على هذه المداخلات من قبل الرئيس المشترك للمجلس التشريعي خالد بركل الذي أكد أن الشكاوى والطلبات ستناقش مع المعنيين للعمل على الاستجابة لها.

(م خ/ك)

ANHA