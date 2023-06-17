اجتماع جماهيري في الحسكة لمناقشة آخر المستجدات في المنطقة

حضر الاجتماع الذي عُقد في قاعة سردم بحي المشيرفة في مدينة الحسكة، المئات من الأهالي وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك للهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات، كلمة، تطرق خلالها إلى آخر التطورات السياسية التي تمر بها المنطقة، وقال: "إن ما تشهده مناطقنا في الوقت الراهن من هجمات الاحتلال التركي، وصمت القوى الدولية حيالها، رغبة منها في السيطرة على مناطقنا وتهجيرنا".

وأكد "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بجميع مكوناتها المتعايشة وبسواعد أبنائها، أفشلت مساعي الأعداء ومخططاتهم".

موضحاً: "أن مشروع الإدارة الذاتية مشروع ديمقراطي لجميع السوريين، ويسعى للوصول إلى الحل السوري ـ السوري".

وطالب "القوى الدولية والمنظمات الحقوقية بالتدخل وإيقاف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا".

لينتهي الاجتماع بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعوب في وجه الأعداء.

يشار إلى أنه عُقد في صالة رشو أيضاً اجتماع مماثل، حضره العشرات من الأهالي في مدينة الحسكة.

(س س/ م ح)

ANHA