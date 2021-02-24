اجتماع إسرائيلي – مغربي لبحث تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن اجتماعًا عقد بشكل افتراضي بين ممثلين عن عدة وزارات إسرائيلية، مع نظرائهم في المغرب، بمبادرة من مجلس الأمن القومي وديوان رئاسة الوزراء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي أن المحادثات التي جرت، أمس، كانت ودية ومهمة، وناقشت أوجه التعاون في مجالات مختلفة منها السياحة وتصدير المنتجات الزراعية، وقضايا اقتصادية وتجارية وغيرها.

وأشارت إلى أن العلاقات بين إسرائيل والمغرب آخذة في التوطيد بسرعة أكبر، منذ التوصل إلى اتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

(ع م)