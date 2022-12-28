اجتماع في زور آفا للتنديد بمجزرة باريس الثانية والمطالبة بفك العزلة عن القائد عبدالله أوجلان

بدأ الاجتماع ببيان باسم مجلس عوائل الشهداء للتنديد بمجزرة باريس الثانية، قرئ من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء مصطفى نعسان ، وجاء في البيان: "نحن كمجلس عوائل الشهداء في الشام ندين وبأشد العبارات مجزرة باريس الثانية التي طالت أياديها الجالية الكردية والمرأة الكردية".

وأضاف: "إن صمت الحكومة الفرنسية وعدم فتح تحقيق في جرائم القتل والاغتيال بحق الشعب الكردي يوضح بأن هذه الحكومة التي تقول بأنها صديقة للشعب الكردي، غير صادقة في مواقفها".

كما تحدث خلال الاجتماع الإداري في مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي مظلوم يوسف، الذي استنكر مجزرة باريس الثانية، وأضاف: "مجزرة باريس ليست بالأولى التي تمر على شعبنا، هذه المجزرة دليل على أن الحكومات الأوروبية ومن ضمنها فرنسا تنفذ قرارات الحكومة التركية وتلعب مسرحيتها القذرة"

كما ندد يوسف بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان ودعا إلى تصعيد النضال حتى إنهاء العزلة.

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.