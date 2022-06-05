اجتماع في تل تمر لبحث آخر التطورات السياسية في شمال وشرق سوريا والساحة الكردستانية

عقد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، ظهر اليوم، اجتماعاً لأهالي الناحية والبلدات التابعة لها، ولأعضاء المؤسسات المدنية المحلية فيها، في صالة الخيمة الواقعة بمركز الناحية، لشرح آخر التطورات والمستجدات السياسية.

ويستهدف جيش الاحتلال التركي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة بشكل متكرر إلى جانب مناطق اخرى في شمال وشرق سوريا.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ليتم بعدها شرح الوضع السياسي وآخر المستجدات في المنطقة من قبل عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD عدنان كالو.

تناول كالو في حديثه استمرار صراع دول الهيمنة العالمية على السلطة والحكم، وكذلك استمرارها في محاولة التفرد بقيادة العالم، عبر الاستمرار في سباق التسلح وجذب القوى والدول ومجتمعاتها لصفوفها، على حساب شعوب العالم، دون النظر في إرادتها.

كما تطرق إلى سياسات تلك الدول التي تستهدف في المسعى نفسه الشرق الأوسط ومن ضمنها سوريا، مؤكداً أن استمرار الأزمة السورية هو نتاج تلك الصراعات الدائرة، مشيراً إلى أن الأطراف المتدخلة في الأزمة السورية هي نفسها التي تعرقل إيجاد الحلول للقضايا العالقة في الشرق الأوسط برمتها.

وركز في شرحه على ما تشهده شمال وشرق سوريا من سياسات رامية إلى إضعاف إرادة شعوبها ومكوناتها ومشروعها الديمقراطي "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن استمرار الهجمات والتهديدات هو استمرار لتلك السياسات، واستكمال لمشاريع دفع المجتمعات إلى التقيد بنظام الدولة الذي تفرضه دول الهيمنة العالمية.

وسلط كذلك كالو الضوء على أساليب الحرب التي تستخدمها تلك الدول لمحاربة شعوب شمال وشرق سوريا، إلى جانب الهجمات العسكرية والتهديدات المتمثلة بالتصريحات الإعلامية، وببعض القرارات والمواقف المتعلقة التي لا جدوى منها ولا فائدة لأهالي المنطقة، وكذلك بالعملاء الذين تعمل على نشرهم بين العامة لتشويه سمعة القوات والإدارة الذاتية عبر الأقاويل.

كما أشار إلى ما يشهده باشور (جنوب كردستان) من محاولات دولة الاحتلال التركي عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية، في إبادة الكرد، بالاستناد إلى ما تشهده مناطق الدفاع المشروع من حرب إبادة، وكذلك ما يتعرض له قضاء شنكال.

وعلى هامش الاجتماع، بيّن كالو لوكالتنا الغاية من الاجتماع، قائلاً: "أردنا من خلال هذا الاجتماع إيصال آخر المستجدات إلى شعوب المنطقة، والإشارة إلى المؤامرات التي تحاك ضد شمال وشرق سوريا وسكانها من قبل أعداء المنطقة وأهداف هجماتهم المستمرة".

(أم)

ANHA