اجتماع في لبنان استذكارًا لشهداء مقاومة 14 تموز

أبدى المناضلون كمال بير وعلي جيجك ومحمد خيري درموش ومظلوم دوغان" مؤسسو حركة حرية كردستان مقاومة عظيمة ضد الفاشية التركية في سجن آمد عام 1982.

وإحياءً لذكراهم، عقد حزب الاتحاد الديمقراطي في العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعًا بحضور أعضاء الاتحاد الديمقراطي والجالية الكردية في لبنان.

أقيم الاجتماع في صالة البركة وسط بيروت وزُيّنت بصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان.

في الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت، تحدثت باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان شرفين جودي، واستذكرت في بداية حديثها شهداء مقاومة 14 تموز وجميع شهداء الحرية، وجدّدت العهد للشهداء والشعب.

وقالت شرفين: "الشعب الكردي اتخذ قراره في الحياة الحرة بتاريخ 14 تموز، ردًّا على انقلاب 12 أيلول الفاشي في تركيا؛ نتوجه بأجلّ التحية لروح المقاومة والكرامة في شخص المناضلين والمقاومين الأوائل؛ محمد خيري دورموش، كمال بير، عاكف يلماز، وعلي جيجك، ونستذكر كافة شهداء حركة الحرية ونُبارك في الوقت نفسه هذا اليوم على الشعب الكردي وأصدقائه".

وتطرقت شرفين في حديثها إلى آخر التطورات في شمال وشرق سوريا ولبنان قائلة "في شمال وشرق سوريا حققنا أهداف الشهداء بتصميم الشعب على المقاومة ضد العدو وبالوحدة الكردية، أما في لبنان فيعيش شعبنا وضعًا معيشيًّا صعبًا بسبب أوضاع السياسية وبسبب تفشي وباء كورونا".

بدوره تحدث بشير فرات عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، واستذكر في البداية شهداء مقاومة 14 تموز، وقال "نحن ومنذ سنين نعيش تحت ظلم ومجازر العدو، لكن اليوم لن نستسلم للعدو ولا نقبل الاحتلال، قاومنا وسنبقى نقاوم حتى نصل إلى مراد الشعب والشهداء".

وانتهى الاجتماع بالشعارات التي تُمجّد الشهداء وتُحي القائد عبد الله أوجلان.

(كروب/س و)

ANHA