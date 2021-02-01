اجتماع في كوباني حول المؤامرة الدولية وسبل إفشالها

بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، عقد حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات اجتماعاً في مركز الثقافة والفن في مدينة كوباني للعشرات من الأهالي الذين ناضلوا وما زالوا ضمن حركة التحرر الكردستانية منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم.

وتعرض القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول عام 1998 لمؤامرة دولية، بدأت بإخراجه من سوريا حتى تم أسره في 15 شباط عام 1999.

وعقد الاجتماع بحضور العشرات من الأهالي من نواحي وبلدات مقاطعة كوباني لتقييم مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة وكيفية السير على نهج المقاومة والنضال في وجه كافات السياسات المعادية لنضال ومقاومة شعب كردستان بأجزائها الأربعة وبحث سبل تعزيز روح المقاومة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات ميديا كوباني التي تطرقت في كلمتها إلى التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة شمال وشرق سوريا بشكل خاص، والتغيرات التي طرأت على الساحة في الشرق الأوسط بعد المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان.

وقالت ميديا خلال كلمتها "يجب على شعب شمال وشرق سوريا معرفة ما يجري في الشرق الأوسط والشمال السوري وتقييم الوضع السياسي لبحث سبل المقاومة في وجه السياسات المعادية لمقاومة ذلك الشعب الملتحم بكافة مكوناته وأطيافه ضد السياسات الفاشية".

وأشارت ميديا إلى أن مقاومة الشعب مقاومة تاريخية ضد أنظمة فاشية تريد احتلال المنطقة واستمرار نهج الاستبداد فيها.

ونوهت ميديا إلى أن الأنظمة المستبدة وعلى رأسها النظام التركي الفاشي دائماً تحاول احتلال مناطق شمال وشرق سوريا لضرب مكتسبات الشعب بعد ثورة 19 تموز في المنطقة وتفكيك المجتمع الذي يعيش بتآخٍ في ظل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وشددت ميديا عبر كلمتها على ضرورة تنظيم الشعب في مناطق الشمال السوري نفسه، مشيرة إلى البدء بذلك من مدينة كوباني التي كسرت شوكة داعش بتضحيات أبنائها والمقاومة التاريخية لها، وقالت "يجب تنظيم كل فرد، أسرة، وحي، وناحية، ومدينة من كبير إلى صغير على كيفية إدارة أنفسهم ومعرفة سبل المقاومة والنضال ضد كل محتل ومستبد".

وقالت ميديا إن الشعب الكردي استطاع إفشال المؤامرة على أوجلان وكافة الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة بالمقاومة والنضال في وجه الفاشية واستطاع إيصال فكره وفلسفته إلى العالم أجمع ليتأثر العالم كله بفكره ويأتي مقاتلون أمميون ليدافعوا عن أراضي كردستان ضد الظلم.

ومن ثم ناقش الحضور وأبدوا اقتراحاتهم حول سبل المقاومة في وجه كافة السياسات المعادية لنضال شعب الشمال السوري، وبينوا بأن ذلك يتم عبر نشر الوعي بين الشعب والحذر من أساليب الحرب الخاصة التي تمارس بحقهم.

كما أكد الحضور على المقاومة في وجه كافة سياسات الاحتلال والانحلال العنصرية والشوفينية سواء من قبل الحكومة السورية أو الدولة التركية المحتلة والسير على نهج الشهداء حتى النصر.

وأكد الحضور على النضال حتى تحرير القائد عبدالله أوجلان مشيرين إلى أن المؤامرة بدأت بشخصية أوجلان ولكنها لا تزال مستمرة بحق الشعب الكردي كافة، وأنهم سيناضلون ويفشلون المؤامرة بالنضال والوحدة.

واختتم الاجتماع بترديد الشعارات التي تحيي ثورة روج آفا ومقاومة الشعب.

(م ع/ج)

ANHA