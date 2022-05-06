اجتماع في حلب للحديث عن هجمات تركيا وأهدافها وضرورة التصدي لها

وحضر الاجتماع الذي عُقِد أمام مدرسة يونس السبعاوي الواقع في حي الأشرفية في حلب، العشرات من الأهالي وأعضاء وعضوات مؤتمر ستار واتحاد الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها ألقاء كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار آمنة خضرو التي أدانت في مستهلها الهجمات التي تشنها الدولة التركية على مناطق الدفاع المشروع

وأشارت آمنة إلى هدف الدولة التركية بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني وراء شن هجماتها على مناطق الدفاع المشروع وقالت: "الهجمات لا تستهدف الكريلا فقط إنما كافة الشعب الكردي والهدف منه إبادتهم، ولتصفية حركة حرية كردستان".

وتابعت بالقول: "تركيا تشرعن هجماتها على الكريلا بقولها إنها تحارب الإرهاب إلا أن الكريلا بعيدة كل البعد عن الإرهاب ولا تمت بها بصلة، ولأنها تدافع وتطالب بحقوق الشعوب المسلوبة ".

ونوهت آمنة خضرو إلى الخيانة التي يرتكبها الحزب الديمقراطي الكردستاني وقالت: "مثلما اتفاقية سايكس بيكو قسمت كردستان إلى أربعة أقسام، فإن الاتفاقيات ما بين حزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية لا تختلف عنها وهدفها إبادة الكرد وتجزئتهم".

وأضافت: "الكريلا بصمودهم ومقاومتهم في الجبال يحمون كافة أجزاء كردستان، ويُدافعون عن حقوق الشعب المضطهد وعن الوجود وعن القيم والمبادئ الإنسانية التي رسخها القائد عبد الله أوجلان، فمشروعهم سينتصر والهزيمة ستكون من نصيب كل من حارب مشروعهم".

تلا ذلك عرض سنفزيون عن مقاومة الكريلا والتصدي لهجمات الدولة التركية وضرورة الانضمام للنضال لتحقيق الحرية والتصدي للاحتلال وقصائد للشهيد آنكين قاسم.

وانتهى الاجتماع بترديد الشعارات التي تُحيي مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع والتي تُندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ومن المقرر عقد مثل هذا الاجتماع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود ومن ثم القسم الشرقي.

(ن ش/سـ)

ANHA