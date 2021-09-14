اجتماع في بلدة الباغوز لمناقشة الواقع الخدمي والتنظيمي والأمني

بدأ الاجتماع الذي أقيم في مجلس الشهيد "سالم العبد الله" بالوقوف دقيقة صمت، وتحدث بعدها الإداري في قوى الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية بشار العبد الله، وشرح الواقع الأمني للمنطقة وأكد أنهم بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية يعملون جاهدين لتوطيد الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وضرب كل يد تحاول بث الفتن بين الإدارة الذاتية والأهالي في مناطق شمال شرق سوريا.

وأكد العبدالله على ضرورة تكاتف الشعب مع قواتهم الأمنية والعسكرية لكبح كل محاولات تشتيت وحدة مكونات الشعوب.

ومن ثم تحدث عضو الهيئة الرئاسية لمجلس المنطقة الشرقية، ثائر الربيع عن الوضع التنظيمي والمؤسساتي وما وصلت إليه آخر المستجدات وبحث سبل التعاون بين الأهالي والإدارة الذاتية التي من شأنها تطوير المنطقة من كافة النواحي، وطرح الحلول التي يجب توظيفها لحل جميع المشاكل والمعوقات والوصول بالمنطقة إلى مرحلة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والنهوض بالواقع الخدمي.

وركز على أهمية تطوير قطاعات التربية والصحة والخدمات والزراعة.

ومن ثم فتح باب النقاش أمام الأهالي والاستماع لآرائهم ومطالبهم، حيث تطرق المجتمعون إلى مشكلة زيادة تلوث المياه بسبب قطع تركيا لمياه نهر الفرات وتراجع القطاع الزراعي وتردي حال الطرقات الرئيسة في المنطقة والمطالبة بتطوير المنطقة من جميع النواحي الخدمية والاقتصادية والاهتمام بالزراعة وتعبيد الطرقات وتأهيل الطرق الواصلة بين البلدات.

وختم الاجتماع بطرح الحضور لعدة مقترحات ومطالبات، فيما وعدت اللجنة المنظمة للاجتماع برفع تلك المطالب إلى الجهات المسؤولة لدراستها وتنفيذها.

والجدير بالذكر أنه ستعقد سلسلة من الاجتماعات المشابهة في عدة بلدات من الخط الشرقي بريف دير الزور.

(ث عل)

ANHA