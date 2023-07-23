وحضر الاجتماع العشرات من أهالي الطبقة وممثلات عن المؤسسات المدنية والعسكرية ومكاتب ولجان المرأة.

وبدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في الطبقة ناديا المحمد، ودعتهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم شرحت العضوة العامة لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل جلاء الحمزاوي آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية والإقليمية.

كما تطرقت أيضاً إلى الحرب الخاصة التي يستخدمها الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا، منها الترويج للخلافات العشائرية وتحريض العشائر على سحب أبنائها من صفوف قوات سوريا الديمقراطية لإضعاف الجبهات الداخلية وبث الفتن وترويج المخدرات لضرب الركيزة الأساسية للمجتمع وهي كل من النساء والشباب".

وأشارت جلاء الحمزاوي إلى الهجمات المكثفة من قبل دولة الاحتلال على مناطق شمال وشرق سوريا وفرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان وخاصة الرسالة الأخيرة التي وصلت إلى القائد في سجنه وتهديده بالقتل وقالت: "طبعاً هدفها كسر إرادة الشعوب الحرة وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية".

ونوهت جلاء الحمزاوي إلى أنه يجب أن يكون الشعب واعياً لتلك المخططات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي وكل من يدعمها وأن يكون الشعب يداً واحدة للوقوف ضد كل المخططات التي تمس المنطقة وصد هجمات الفاشية".

كما تحدثت جلاء الحمزاوي عن أهمية الحملة التي أطلقها مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، والتي تهدف إلى تعزيز وعي النساء بدورهن ومشاركتهن في المجتمع، من أجل بناء مجتمع سليم ديمقراطي حر.

(س ك)

ANHA