اجتماع في الطبقة لتفعيل دور شيوخ ووجهاء العشائر في الجانبين الاجتماعي والسياسي

وحضر الاجتماع وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة، وممثلون عن الأحزاب السياسية والإدارة المدنية في الطبقة.

وبدأ الاجتماع بالترحيب بالضيوف من قبل الرئاسة المشتركة لمكتب العلاقات إبراهيم محمد، الذي أكد أن الهدف من هذا الاجتماع هو مشاركة الأوضاع السياسية في المنطقة ورؤية حزب سوريا المستقبل لهذه الأوضاع.

ومن خلال هذا الاجتماع شرح أعضاء مكتب العلاقات العامة في حزب سوريا المستقبل مجمل القضايا التي تخص مناطق الإدارة الذاتية، ومحاولات الفتن التي تحاك ضد المنطقة، وسبل التصدي لها.

كما تطرقوا إلى الحديث عن الأوضاع على الساحة السورية عامة والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للأزمة السورية وإيجاد أرضية مناسبة للحوار بين جميع السوريين تحت مظلة القرار الأممي 2254 القاضي بانتقال سلمي للسلطة، وتم الاستماع لآراء الشيوخ والوجهاء واستفساراتهم حول تلك القضايا.

وتم النقاش عن دور الشيوخ ووجهاء العشائر في توطيد السلم الأهلي والعيش المشترك بين مكونات شمال وشرق سوريا.

ومن جانبهم قام الشيوخ بطرح مقترحات ضمن هذا الإطار لإيجاد رؤية مشتركة تقضي بتفعيل دور شيوخ ووجهاء العشائر في الوقوف في وجه محاولات بث الفتن والمخططات التي تحاك ضد شعوب المنطقة من قبل الجهات المتآمرة.

وفي هذا الصدد أجرت وكالتنا لقاء مع رئاسة مكتب علاقات حزب سوريا المستقبل جلاء حمزاوي التي قالت إن: "هذا الاجتماع سيكون فاتحة خير لنا وللإدارة الذاتية بشكل عام، فهدفنا منه وأد محاولات خلق الفتنة في هذه المناطق ولنحافظ على هذا النسيج ضمن الأصول العشائرية والأعراف والعادات والتقاليد المتعارف عليها".

وأشارت جلاء حمزاوي إلى" أن الاجتماع كان مثمراً وناجحاً ومن المقرر العمل به ومن مخرجات هذا الاجتماع أيضاً أن يكون هناك عمل جماعي لتخطي هذه الصعوبات عن طريق مكتب العلاقات في الطبقة".

(س كل)

ANHA