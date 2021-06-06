اجتماع في الدرباسية لشرح الوضع السياسي والخدمي والاستماع لمقترحات الأهالي

ونظم اليوم، مجلس ناحية الدرباسية اجتماعاً موسّعاً لوجهاء العشائر العربية والكردية ورجال الدين والأحزاب الكردية، بالإضافة إلى أهالي الناحية، بهدف شرح آخر المستجدات السياسية التي تشهدها المنطقة والاستماع إلى آراء ومقترحات الشعب حول وضع المنطقة من الناحية السياسية والاقتصادية.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدّث باسم مجلس ناحية الدرباسية روبار درباسية، الذي تطرّق خلال حديثه إلى الوضع السياسي الذي تمرّ به المنطقة فقال: "الاحتلال التركي إلى جانب هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا يقوم أيضاً بشنّ حرب المياه على المنطقة بهدف إفراغ المنطقة من أهاليها".

كما تطرّق روبار إلى هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع قائلاً: "قوات الكريلا هي قوات تأسّست من أبناء الشعب الكردي بهدف حماية القضية الكردية والحفاظ على مكتسبات هذا الشعب".

وأضاف: "منذ أشهر والاحتلال التركي يشنّ هجماته على قوات الكريلا، كلّ هذا وسط صمت حكومة جنوب كردستان والحكومة العراقية".

وأكّد روبار في ختام حديثه أنّ توحيد وتحرير أجزاء كردستان الأربعة مرتبط بوجود قوات الكريلا؛ لذلك لا يمكن هزيمة هذه القوات.

ثمّ تمّ النقاش حول الوضع الخدمي في المنطقة والاستماع إلى جملة من المقترحات الاقتصادية والخدمية وبعض المشكلات التي يعاني منها الأهالي.

(أح/إ)

ANHA