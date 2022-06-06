اجتماع في عامودا يناقش المستجدات في كردستان وينوه لسياسة الاحتلال التركي

توافد المئات من أهالي ناحية عامودا والقرى التابعة لها في مقاطعة قامشلو إلى منتجع بيلسان للمشاركة في الاجتماع الذي تم عقده من قبل حزب الاتحاد الديمقراطيPYD.

زينت قاعة الاجتماع بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ، تلاها كلمة الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي ،متين جهاد، أشار فيها إلى دور المقاومة البطولية التاريخية التي يبديها الكريلا في جبال كردستان الحرة. والملاحم البطولية التي تسجلها قوات الدفاع الشعبي في ساحات المعارك والنضال للوقوف في وجه محتلي كردستان

وأكمل متين جهاد حديثه قائلاً: "فقط النظر إلى المقاومة والانتصارات التي يسجلها الكريلا هذا لا يكفي، على جميع الكرد في بقاع العالم العمل والتفكير بما يحدث للكرد من حوله بكامل جدية، ومعرفة مخططات الأعداء".

نوه متين جهاد إلى الخطوات التي خطتها ثورة شمال وشرق سوريا منذ اندلاعها في ١٩تموز :"١٠سنوات على ثورة روج آفا قدمنا الغالي والنفيس ويجب علينا وبوضوح تام العمل على ما يتطلب منا جميعاً لنصرة الثورة.

وشدد على ضرورة التعرف على الثورة من جميع جوانبها قائلاً:" يجب علينا كمجتمع شمال وشرق سوريا وخاصة المجتمع الكردي معرفة تاريخ حزب العمال الكردستاني ومعرفة حقيقة الشهداء والميراث العظيم الذي قدموه لنا علينا حماية تلك المكتسبات والعمل على تطويرها والحفاظ على قيمها المعنوية.

مشيداً بالمقاومة والنضال الذي يبديه القائد داخل ايمرالي:" اثنان وعشرون عاماً على وجود القائد عبدالله أوجلان بين أربع جدران وكل ذلك في سبيل قضيته وشعبه".

وختم متين جهاد كلامه: " يجب أن يكون العمل الذي نقوم به منظماً كي يكون له تأثير كبير على مستقبلنا، وأن نعي أن المقاومة والنضال هما أساس النصر.

وعلى هامش الاجتماع نوهت المواطنة ،شيرين داوود إلى أهمية عقد هذه الاجتماعات بالنسبة لشعوب المنطقة "لهذه الاجتماعات أهمية كبيرة لنا في شرح الأوضاع والمجريات الأخيرة في المنطقة وتوضيح الترويج الإعلامي لدولة الاحتلال التركي على شعوب المنطقة " مؤكدة أن المرحلة الراهنة هي مرحلة مصيرية بالنسبة لنا جميعاً.

ومن جانبه أكد المواطن ،جمعة إبراهيم على مواصلة دعمهم لقواتهم العسكرية والأمنية في التصدي لكافة أنواع الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على المنطقة.

(ك أ/سـ)

ANHA