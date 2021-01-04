اجتماع بين شيوخ وعشائر دير الزور والمجلس الأرمني في مدينة الحسكة

تحت شعار "لسنا دعاة حروب بل نريد السلام لجميع الشعوب" نظم المجلس الاجتماعي الأرمني في مدينة الحسكة اجتماعًا، بغية شكر وجهاء وشيوخ عشائر دير الزور لوقوفهم مع المكون الأرمني في الأزمات التي عصفت بهم.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمطعم مشتى النور في حي تل حجر في المدينة العشرات من وجهاء وشيوخ العشائر العربية في دير الزور، وأعضاء المجلس الاجتماعي الأرمني في دير الزور والحسكة، إضافة إلى الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة.

وألقى المجلس الاجتماعي الأرمني، خلال الاجتماع، بيانًا إلى الرأي العام، تم قراءته بثلاثة لغات، وهي "اللغة العربية من قبل آرارات كيكليكيان، والأرمنية من قبل أرشو ببريان واللغة الكردية من قبل أرمينيا تتريان".

وجاء في نصه:

"أهلًا بكم أبناء عمومتنا مشايخ وعشائر دير الزور المحترمين، وأهلًا بكم أبناء عمومتنا من المكون الأرمني في أنحاء دير الزور وجميع الحضور".

وتابع: "نشكر بشكل خاص شيوخ وعشائر دير الزور الذين بذلوا كل الجهود في سبيل الحفاظ على وحدة المجتمع السوري بكل أشكاله وأطيافه ومكوناته العربية والكردية والأرمنية والسريانية".

وأضاف البيان: "نحن المكون الأرمني يجب ألا ننسى الفضل الذي قامت به العشائر مع الجالية الأرمنية والمُهجّرين أثناء الإبادة العثمانية لهم، وتهجير مَن تبقى منهم إلى الأراضي السورية".

كما شكر المجلس الأرمني الشعوب الأخرى التي احتضنتهم أثناء الإبادة.

ومن جانبه تحدث وجيه عشيرة البكارة الشيخ خلف الأسعد، وقال في مستهل حديثه: "في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا من مؤامرات داخلية وخارجية استهدفت أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية، رأينا الوقت مناسبًا لمخاطبة مكونات المنطقة من أجل التصدي لكل قوى تستهدفنا، وللوصول معًا إلى طريق النصر".

وأضاف الشيخ خلف الأسعد: "اليوم قمنا بهذه الزيارة لنبارك التعايش المشترك بين كافة مكونات شمال وشرق سوريا، نحن والمكون الأرمني أخوة وشعب واحد منذ الاستعمار التركي في المناطق الأرمنية"، ودعا كافة المكونات في شمال وشرق سوريا إلى الوقوف جنبًا إلى جنب لبناء وحدة وطنية في المنطقة.

واختتم الشيخ خلف الأسعد حديثه بالقول: "لا نرضى بالانتهاكات التي يقوم بها الاستعمار التركي في مناطق سوريا، فالاحتلال التركي قام بتهجير أهالي المنطقة واحتل أراضيهم".

كما ألقيت خلال الاجتماع، عدة كلمات أخرى منها: كلمة عضو مجلس الاجتماعي الأرمني في دير الزور محمد زيدان كريكور، الإداري في أكاديمية المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الحسكة عزيز علي، الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبد الله.

وتطرقت جميع هذه الكلمات إلى تكاتف شعوب شمال وشرق سوريا، والأخوة التي تجمعهم، والإشارة إلى الانتهاكات ارتكبت بحقهم من قبل الاحتلال التركي.

(س ر)

ANHA