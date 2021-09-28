اجتماع بين قائد الأفريكوم واللجنة العسكرية لبحث إخراج المرتزقة من ليبيا

وكانت الاجتماعات السابقة للجنة العسكرية المشتركة في مدينة سرت قد فشلت في وضع روزنامة واضحة ومفصلة لإخراج المرتزقة الأجانب، حيث لا يزال طرفا الصراع يجادلان بشأن هذا الملف، بعد شهور من توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يدعو إلى انسحابهم بحلول شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال مصدر عسكري بحسب ما نقلته شبكة العربية، إن اجتماعًا رفيع المستوى سيعقد اليوم الثلاثاء، بين قائد القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا (الأفريكوم) الجنرال ستيفان تاونساند، واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في العاصمة طرابلس، لمناقشة سبل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية نهائيًّا من ليبيا.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد تعثّر إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية التي ينظر إليهم على أهم أحد العناصر الرئيسة لزعزعة استقرار البلاد وتعطيل عملية السلام، ويعدّ إخراجهم شرطًا أساسيًّا لإجراء انتخابات سليمة في ليبيا في موعدها المقرر بعد أقل من 3 أشهر.

وبحسب المصدر ذاته، يتوقع أن يتمخض عن اجتماع اليوم، اتفاقًا حول آليات سحب المرتزقة الأجانب وتحديد إجراءات ملموسة تساعد في عملية رحيلهم من البلاد.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تسارعت التحركات الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق لسحب تدريجي للمرتزقة والقوات الأجنبية، حيث أكد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، في الاجتماع الوزاري الأخير حول ليبيا في نيويورك، أهمية التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وإزالة كافة القوات الأجنبية والمرتزقة على النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي لوجي دي مايو، ضرورة إخراج كل القوات الجنبية والمرتزقة من ليبيا حتى يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات في موعدها.

(د ع)