اجتماع بين ممثلي الإدارة الذاتية ومزارعي جنوبي الحسكة يخرج بقرارات هامة لدعم الزراعة

وبعد النقاش وطرح المشاكل والمعوقات التي تواجه الزراعة والمزارعين، اقترح الحضور عدة حلول بهدف دعم الزراعة وخاصة المروية، وخرج الاجتماع ببيان كشفوا فيه عن مخرجات الاجتماع، والذي جاء فيه:

"بناء على الاجتماع العام المنعقد في ناحية الشدادي وبحضور هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة ومجلس مقاطعة الحسكة ولجنة الاقتصاد والإدارة العامة للزراعة وبحضور ممثلي ووجهاء العشائر في المنطقة الجنوبية وبحضور لجان الزراعة ، بعد المناقشة وتبادل الآراء تقرر ما يلي:

تقرر فتح بوابة سد العريشة لري الأراضي الزراعية على طول سرير نهر الخابور اعتباراً من تاريخ ١/١٢/٢٠٢١

ولمدة عشرة أيام متتالية وبقوة تصل إلى ٧٠ سم في الأيام الثلاثة الأولى لتصل مياه الخابور للأخوة المزارعين في إقليم دير الزور .

وأضاف البيان أن كمية المياه الإجمالية ستوزع على المشاريع الزراعية على طول سرير نهر الخابور عبر ثلاث ريات في الموسم الزراعي بكمية إجمالية قدرها ٦٥ مليون متر مكعب .

وأشار البيان في ختامه أن الإدارة العامة في مقاطعة الحسكة معنية بتأمين مادة المازوت للأخوة المزارعين حسب الإمكانية المتوفرة والمتاحة لدى الإدارة العامة لمحروقات الحسكة".

(ب د/ل)

ANHA