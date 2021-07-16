اجتماع بين أعضاء ملتقى الحوار الليبي لإنهاء الخلافات حول الانتخابات

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان لها أمس الخميس، إن الاجتماع المقرر عقده يومي الجمعة والسبت، يأتي بناء على ما "اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا في 2 تموز/ يوليو، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام".

وذكّر البيان بأنه "تم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسة العالقة، وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة" وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

وأكدت البعثة على أنها "تتطلع إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات، يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خريطة الطريق التي أقرّها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021".

وكان المبعوث الأممي ورئيس بعثة الدعم إلى ليبيا، يان كوبيش، قد أكد أمس في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ليبيا في الموعد المحدد لها، لتجنب عودة البلاد إلى دوامة العنف والفوضى.

(د ع)