اجتماع بحلب في الذكرى المئوية للوزان

عقد الاجتماع في قبو 8 آذار في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب وذلك بحضور أعضاء الكومينات والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وممثلين عن القوى الأمنية والعسكرية وشخصيات سياسية مستقلة من خارج حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

أدارت الاجتماع العضوة في المجلس العام أمينة بيرم، حيث بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الطاهرة، ثمّ ألقى العضو في منتدى حلب الثقافي جميل رشيد كلمةً شرح فيها معاهدة لوزان ومضمونها.

حيثُ جاء في حديث جميل "تشكل معاهدة لوزان عقدة كبيرة تركتها الدول المشاركة والموقعة عليها في تاريخ الشرق الأوسط، وهي كغيرها من المعاهدات التي يتم عقدها من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى".

تفريق الشعب

وعن أهداف لوزان قال جميل: "جاءت بغية إعادة تقسيم مناطق النفوذ ورسم خرائط جديدة لتستطيع عبرها المحافظة على ديمومة مصالحها وتكريس معارضة مغايرة، تعارض مصالح دول المنطقة".

حيث أشار جميل أنّ معاهدة لوزان جاءت تنفيذاً لمعاهدة سايكس-بيكو حيث أنّ لها هدف التفريق نفسه، وأضاف: "وأنشأت هذه الدول التي شاركت في تلك المعاهدتين دولاً وكياناتٍ لم يكن لها وجود من ذي قبل وأقامت لها حدوداً وجعلتها تحت حكمها".

وعن سبب هذه الاتفاقية أضاف جميل: "جاءت هذه المعاهدة لتتقاسم الدولة العثمانية هذه المنطقة بينها وبين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، وتمّ تقسيم الدول ووضع خرائط لها وحدوداً ملغومة يمكن أن تنفجر في أي وقت".

إلغاء فكرة وجود الكرد

وأضاف جميل: "كما أنها قسمت الشعب الكردي بين أسوار تلك الجدران والحدود فبات الآباء في جزء والأولاد في جزءٍ آخر، فيما تشتت قسم كبير منهم في المدن الحديثة وتم تشتيتهم فيما بعد".

وحول مصير معاهدة لوزان قال جميل: "مع حلول الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان، يتجدد الجدل حول مصيرها، عبر طرح العديد من الأسئلة التي تتمحور حول إمكانية تجديدها أو دثرها".

وفي النهاية قرأ جميل بحثاً بعنوان "اتفاقية لوزان والسياسات التي تتجدد في الدول المحتلة لكردستان تجاه الكرد" وشرح فيه اتفاقية لوزان التي كانت سبباً في الكثير من الكوارث ومنها "إلغاء وجود الكرد عبر هذه الاتفاقية، وكانت سبباً لتعرض الكرد للقتل والمجازر الجماعية، وأنّ كل دولة من الدول الأربعة التي قسمت كردستان ترى أن لها الحق في قتل الكرد وإبادتهم".

(سـ)