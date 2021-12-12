اجتماع أوروبي أميركي يعقد في فيينا اليوم.. وطهران لم تغيّر موقفها

وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي أوروبي أن "موقف إيران في المفاوضات لم يتغير بشكل جوهري"، بحسب شبكة "العربية.

من جهتها، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في ختام اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول، الأحد، من أن المفاوضات التي استؤنفت لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني هي "الفرصة الأخيرة أمام إيران" لاعتماد موقف "جدّي".

وقالت الوزيرة البريطانية التي تتولى بلادها حاليًّا رئاسة مجموعة السبع "إنها الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدّي لهذه المشكلة".

وتابعت: "هذه فرصتهم الأخيرة ومن الضروري أن يفعلوا ذلك. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

يأتي هذا بينما حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، السبت، من أن الوقت ينفد أمام إيجاد سبيل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وذلك بعد اجتماعات مع نظرائها من دول مجموعة السبع.

وقالت بيربوك للصحفيين في مدينة ليفربول بإنكلترا، حيث يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع: "الوقت ينفد"، مضيفةً: "ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم".

وقالت إن إيران استأنفت المحادثات بموقف أعاد المفاوضات ستة أشهر إلى الوراء. وتأتي الجولة الحالية من المحادثات في فيينا بعد توقف دام خمسة أشهر إثر انتخاب إبراهيم رئيسي رئيس لإيران.

(ل د)