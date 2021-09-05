اجتماع أردني لبناني سوري مصري في عمّان لبحث خطوات استجرار الطاقة إلى لبنان

وقال وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، في تصريح صحفي: "سيتم عقد اجتماع رباعي، لبناني سوري أردني مصري، الأسبوع المقبل، في الأردن للتعرف على الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقات بين الدول الأربع، ونرى المواضيع الفنية والتقنية والمالية".

وأوضح غجر أنهم سيفعلون فريق عمل تقني فني "للكشف على كل المواقع في لبنان وسوريا ومصر والأردن، ويتم التأكد من سلامة استثماراتها، حتى يتم تشغيلها بشكل آمن، وهذا يمكن أن يبدأ بين لبنان وسوريا، لانهما مترابطان فوراً، وبين سوريا والأردن ومصر".

وكانت دمشق قد وافقت أمس السبت على طلب الجانب اللبناني السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان.

(د ع)