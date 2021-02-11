اجتماع عربي أوروبي في أثينا اليوم لبحث الممارسات التركية في المنطقة

تحت شعار "بناء الصداقة والسلام والرخاء من شرق المتوسط إلى الخليج"، تنطلق قمة سباعية، تضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات والبحرين واليونان وقبرص، تحت مسمى "منتدى الصداقة" لبحث تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة فرات للأنباء ANF، سيكون الموضوع المحوري على جدول أعمال القمة هو التعاون متعدد الأطراف بين الدول المشاركة لضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف إن وزير الخارجيّة فؤاد حسين يصل اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا، وسيلتقي رئيس الوزراء وكذلك وزير الخارجية اليوناني، ووزير الهجرة، وعدداً من الشخصيات الحكومية، ومن المتوقع ان يشارك في القمة السباعية.

وأمس، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، للتشاور بشأن العلاقات الثنائية وكذلك عدد من الملفات الإقليمية التي تهم الجانبين، في إطار الإعداد للقمة التي ستنعقد اليوم.

وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، ذكر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ أن "شكري" و"ديندياس" أبديا تقديرهما للتشاور السياسي المُستمر على مختلف المستويات لتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة في منطقة شرق المتوسط، وتشاورا بشأن نتائج الاجتماع الذي يعقد اليوم في أثينا بحضور عدد من الدول الأوروبية والعربية.

وأفاد مصدر دبلوماسي في القاهرة في حديثه لموقع قناة "الشرق للأخبار" أن الدول المشاركة، لديها رؤية مغايرة للنهج التركي في منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط، موضحاً أن تلك الرؤية تأتي في وقت تتجلى فيه بوادر الخلاف التركي مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتسعى الدول المجتمعة في القمة إلى بناء موقف قوي للمساهمة في وقف الممارسات التركية التي توصف بالعدائية تجاه بعض دول المنطقة، سواء من حيث التصرفات التركية في منطقة شرق المتوسط، أو التدخلات في شؤون بعض الدول المشاركة والدول المجاورة لها، بما يؤثر على أمنها ويزعزع أمن استقرار تلك الدول.

ويوم الاربعاء أفادت وزارة الخارجية اليونانية في بيان أن وزراء خارجية أربع دول عربية وخليجية متوسطية ودولتين أوروبيتين على الأقل سيشاركون في منتدى فيليا (منتدى الصداقة) الأول الذي سيعقد اليوم.

(د أ)