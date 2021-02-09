اجتماع الغردقة.. مفوضية الانتخابات الليبية تبدي استعدادها لإجراء استفتاء على الدستور

بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي، بدأت اليوم الثلاثاء، في مدينة الغردقة المصرية، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات ووفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة.

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، استعدادها لإجراء الاستفتاء على الدستور، مشددًا على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليًّا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية ٥+٥.

وبدوره، ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة في أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب خلفًا لستيفاني ويليامز، كلمة شدد فيها على أهمية هذا الاجتماع، كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذي يرغبون به، مؤكدًا على أهمية الخروج بنتائج إيجابية في اجتماعات الغردقة حتى لا تؤثر على باقي المسارات السياسية والعسكرية.

إلى ذلك، أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه، وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، أن الجلسة الافتتاحية انطلقت بكلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، أشار خلالها على إلى دعم مصر للتوافق ودعم المسارات المختلفة للحوار، متمنيًا أن تُكلل أعمال هذه الجولة بالنجاح.

وكانت محافظة البحر الأحمر قد شهدت في كانون الثاني/ يناير الماضي، الاجتماع الثاني للمسار الدستوري بشأن ليبيا الذي تم برعاية الأمم المتحدة، واتفق المشاركون على إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

كما اتفق المشاركون في اجتماع الغردقة على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 شباط/ فبراير الجاري.

(د أ)