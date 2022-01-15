أجبروه على الصلاة رغم أنه ليس مسلماً متديناً.. انتحار طالب جامعي في تركيا

وبحسب وسائل إعلام تركية فأن الطالب التركي، أنس كارا (20 عامًا)، أنهى حياته بإلقاء نفسه من شرفة المنزل بعد أن نشر مقطع فيديو يعرض فيه تفاصيل البيئة القمعية في سكن الطلاب الذي تديره طائفة دينية، في مدينة أنطاليا التركية.

وصرح الشاب في مقطع فيديو صوره قبل انتحاره بأن تلك الطائفة كانت تجبره على الصلاة وحضور دروس دينية وقراءة الكتب الدينية، بالرغم من أنه ليس مسلماً متديناً وعندما طلب منهم أن يغادر هذا المكان قوبل طلبه بالرفض.

وقال أنس كارا في الفيديو: "في سنتي الثانية بكلية الطب بجامعة فرات في مقاطعة إيلازيغ، أجبروني على الصلاة وقراءة الكتب التي تعطيها لنا الطائفة، أنا متعب نفسياً جداً ولا يمكنني تحمل هذه البيئة. لقد فقدت حماسي للحياة وأخشى إخبار أسرتي بذلك".

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الطلاب الأتراك يجبرون على إيجاد سكن في مهاجع تابعة للطوائف الدينية، بسبب عدم كفاية المساكن الطلابية التي تديرها الدولة.

وعلى وقع هذه الحادثة، تظاهر الآلاف مساء أمس الجمعة في العاصمة، اسطنبول، احتجاجاً على "الظروف القمعية" في مساكن الطلاب التي تديرها الطوائف الدينية في تركيا.

وأظهرت صور مجموعات غاضبة من الشباب، خرجت في مظاهرة حاشدة تخللتها مناوشات محدودة مع الشرطة، تنديداً بالضغوط الاجتماعية التي أدت إلى انتحار الطالب، ومطالبة بالتغيير، وسط هتافات "أنس ضميرنا".

(د ع)