أحزاب وتنظيمات سريانية وكردية وعربية تطالب المجتمع الدولي بوقف المشروع الاستيطاني التركي

تستمر دولة الاحتلال التركي بجرائمها وانتهاكاتها على الأراضي السورية، وخاصة شمال وشرق سوريا أمام أنظار العالم والمجتمع الدولي خاصة، عبر هجماتها لترتكب مجازر وانتهاكات بحق شعوبها بالإضافة إلى إحداث عمليات تغيير ديمغرافي ممنهجة في المناطق المحتلة.

وفي سياق استمرار ردود الفعل، استنكرت الأحزاب السياسية في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو القصف التركي وعمليات التغيير الديمغرافي، وذلك خلال بيان قرئ أمام مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في تربه سبيه من قبل عضو الهيئة القيادية في حزب الحداثة والديمقراطية، إبراهيم الثلاج.

وأشار البيان في مستهله "إن الدولة التركية تستمر في اتباع سياستها الفاشية العنصرية باتجاه شعوب المنطقة ومكوناتها سواء في الداخل التركي أو على الصعيد الخارجي و على وجه الخصوص اتجاه شعوب شمال وشرق سوريا".

وعن الهدف من محاولات ضرب مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا وشنكال أكد البيان" هذه المناطق تمثل إرادة شعوب المنطقة من كرد وعرب وسريان لهذه السبب يستهدفها الاحتلال".

كانت دولة الاحتلال التركي قد أعلنت في مطلع شهر أيار الجاري عن مشروع استيطاني في المناطق المحتلة من المزمع أن يتضمن بناء مستوطنات لنحو مليون لاجئ سوري.

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كانت قد رحبت في بيان سابق بعودة اللاجئين السوريين ولكن إلى أراضيهم وليس إلى المناطق المحتلة من قبل تركيا (تل أبيض، وإدلب، وجرابلس، وسري كانيه، وعفرين، والباب، وإعزاز)

في هذا السياق، أضاف بيان الأحزاب والتنظيمات السياسية" الاحتلال التركي قام مؤخراً ببناء مستوطنات في عفرين وتل أبيض وسري كانيه وجلب اللاجئين السوريين لتوطينهم، بهدف إجراء تغيير ديمغرافي للمنطقة على حساب شعوبها الأصلية".

واستنكر البيان " السياسة العنصرية التركية تجاه شعوب المنطقة "، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك ضد تركيا للحيلولة دون تكرار الويلات للشعب السوري.

الأحزاب الموقعة على البيان:

حزب الاتحاد السرياني

حزب الحداثة و الديمقراطية

حزب المحافظين

حزب روج الديمقراطي الكردستاني

حزب الخضر الديمقراطي

حزب البناء والتطوير السوري

حزب السلام الديمقراطي

حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني-سوريا

الهيئة الوطنية العربية

حزب الاتحاد الديمقراطي.

(كروب/آ)

ANHA