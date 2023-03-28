أحزاب وقوى سياسية تدعو لإنهاء الاحتلال التركي للمناطق السورية

أصدرت 7 أحزاب وقوى سياسية سورية، بياناً مشتركاً، نددت فيه بالمجزرة التي ارتكبها مرتزقة الاحتلال التركي في ناحية جندريسه عشية نوروز 2023.

وخلال البيان دعا الموقعون عليه لإنهاء الاحتلال للمناطق السورية، وأكدوا " هذه الجريمة النكراء التي تعد بمثابة دليل آخر على الانتهاكات التي تقوم بها الفصائل المرتزقة في المناطق التي قامت تركيا الأردوغانية باحتلالها في شمال سوريا تحت حجج وذرائع واهية لا أساس لها".

وجاء في نص البيان :

"خرجت عشية عيد النوروز عائلة بيشمرك العفرينية في جنديرس بعفرين وأسوة بمئات العوائل الكردية المتبقية لتشعل نار النوروز الذي يشكل عيداً قومياً للشعب الكردي في كافة أنحاء المعمورة أسوة في ذلك بشعوب أخرى في المنطقة والتي تحتفل منذ آلاف السنين بهذا العيد الذي يشكل بحد ذاته قيمة تجعل ثقافة شعوب بلاد النهرين والهلال الخصيب وسوريا جزء منها أكثر جمالاً وتماسكاً. في تلك اللحظات اعترض العائلة عناصر ممن يسمون بجيش الشرقية – سيئ الصيت المعروف بالسلوك اللصوصي- وحاولوا منعهم من إيقاد الشعلة. لكن العائلة لم تقبل مما أدى إلى استشهاد أربعة منهم وجرح عدد آخر.

نحن الموقعون على هذا البيان في الوقت الذي نعزي عائلة بيشمرك وعموم شعبنا العفريني فإننا ندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي تعد بمثابة دليل آخر على الانتهاكات التي تقوم بها الفصائل المرتزقة في المناطق التي قامت تركيا الأردوغانية باحتلالها في شمال سوريا تحت حجج وذرائع واهية لا أساس لها. كما ندعو شعبنا السوري إلى تسيير المسيرات التضامنية مع أهالينا وأخوتنا السوريين بمختلف تكويناتهم في المناطق المحتلة واتخاذ ما يلي:

1- دعوة الجامعة العربية للقيام بواجبها وإدراج ما حدث كبند من بنود اجتماعها المقبل. وأن تمنع المنظمات والمؤسسات المدعومة من الاحتلال التركي وتقوم بالمساهمة في فرض واقع إداري وديموغرافي في المناطق السورية ذات الأغلبية الكردية بشكل خاص.

2- أن يقوم مجلس الأمن بفتح تحقيق سريع وشفاف في ما حدث وتقديم الجناة والمتورطين للعدالة خلافاً للمسرحيات التي يحاول البعض تسويقها وتسويف هذه الجريمة.

3- أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها وتلزم تركيا بإنهاء احتلالها للمناطق السورية التي قامت باحتلالها.

4- العمل لعودة آمنة لشعب عفرين إلى قراهم ومدنهم وإفشال المخططات الهدامة التي تبغي التغيير الديمغرافي سواء في عفرين ورأس العين وتل أبيض وفي جميع المناطق السورية الأخرى.

مرة أخرى نعزي عائلة بيشمرك جراء ما اقترفته فصائل اللصوصية والإجرام بحقها، كما ندعو شعبنا السوري وعموم قواه الوطنية إلى عد عيد النوروز عيداً وطنياً سورياً.

الموقعون:

1-حزب سوريا أولاً

2- هيئة التنسيق حركة التغيير الديمقراطي

3- تيار التغيير السلمي

4- حركة الإصلاح- سوريا

5- الجبهة الوطنية السورية

6- الحزب الوطني الاجتماعي

٧- حزب الاتحاد الديمقراطي PYD".