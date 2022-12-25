أحزاب ومنظمات كردية تتقدم بالتهاني للشعوب المسيحية بمناسبة عيد الميلاد

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والهيئة التنفيذية للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK)، بيانين كتابيين بمناسبة عيد الميلاد، وأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.

وتوجه المجلس العام لـ PYD إلى "الأخوَة والأخوات المسيحيين في سوريا والعالم وإلى جميع شعوب ومكوّنات سوريا، بأجمل التّهاني وأحرّ التّبريكات"، بمناسبة حلول ميلاد السيد المسيح، وأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.

ودعا في بيانه "جميع شعوب ومكوّنات سوريا إلى الحفاظ على وحدتهم الوطنية، وتعزيز العيش المشترك، كما ندعو كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات اعتبارية، للوقوف صفاً واحداً، وتنسيق الجهود لدعم نضال جميع القوى المتطلّعة للخير والسلام، والسّاعية لبناء مجتمع سوري يتحلّى بروح الديمقراطية، ويعمل على تحقيق وضمان العدالة والحريّة لجميع الشعوب والمكوّنات السورية".

مؤكداً بهذه المناسبة على "أهميّة التّعايش المشترك والتّسامح الديني بين مكوّنات شعبنا، آملين أن تكون أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة بدايةَ مرحلةٍ جديدةٍ، وأعياد خير وأمان وسلام واطمئنان لعموم شعبنا السوري بكافّة أطيافه الدينية والقومية وكلّ عامٍ وجميع شعوب ومكوّنات سوريا بألف خير".

بدورها عدّت الهيئة التنفيذية للمؤتمر القومي الكردستاني (KNK)، ميلاد عيسى المسيح يوماً مقدس للعالم المسيحي، وقالت: "يحتفل يوم 25 كانون الأول بميلاد عيسى المسيح، الأيام المقدسة الدينية لها قيم ثمينة ومقبولة في جميع الأديان، تحتفل جميع الأديان بهذه الأيام المهمة بحماس واحتفالات عظيمة وفي معابدها".

وأضافت الهيئة في بيانها "يوجد في كردستان عدد كبير من الذين يؤمنون بعيسى المسيح وكتابه المقدس، ولهم شأن وقدر هناك، ويوجد ضمن المؤتمر القومي الكردستاني ممثلين عن المسيحيين".

مختتمة بالقول: يتم الاحتفال بعيد الميلاد في كردستان منذ ما يقارب من 2000 عام وأصبح عيداً رسمياً في بلادنا.

بمناسبة هذا اليوم المقدس، يهنئ المؤتمر القومي الكردستاني (KNK) بعيد الميلاد لمسيحيي كردستان وجميع مسيحيي العالم باحترام ومحبة كبيرين، ونأمل أن يكون هذا اليوم المقدس سبباً للسلام، الهدوء، الخير والرفاهية للبشرية في جميع أنحاء العالم".

(س ر)