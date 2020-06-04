أحزاب وكُتل سياسيّة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في الانتهاكات التّركيّة في عفرين

ونظّمت أحزاب وكُتل سياسية تجمّعاً في مخيم العودة في قرية زيارة التابع لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين، للتنديد بانتهاكات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ضدّ أهالي عفرين وضدّ النساء بشكل خاصّ.

وشارك في التجمّع ممثّلون وأعضاء حزب سوريا المستقبل ومجلس سوريا الديمقراطية والتحالف الوطني الديمقراطي السوري، وقُرئ خلال التجمّع البيان الذي أصدرته الكتل السياسية بهذا الصدد من قبل إدارية لجنة المرأة في مجلس مقاطعة عفرين ثريا مصطفى.

وجاء في مستهل البيان: " تتعرّض منطقة عفرين إلى انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، منذ شهر آذار من عام 2018 إلى هذه اللّحظة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته بكافّة فصائله الإرهابية، اختطاف النساء الكرديات وجمعهن في مقرّات المرتزقة الإرهابيين وهنّ عاريات عمل منافٍ للقيم والمبادئ الإنسانية، كما يعتبر إهانة بحقّ المرأة عالمياً. وفي ذات الوقت تعتبر ضربة موجّهة للمرأة الكردية الطليعية، التي قادت ثورة الإنسانية في محاولة للنيل من إرادة المرأة الكردية الحرة. وهذا التمادي والتجاوز يعني إفلاسهم وتجرّدهم من كل القيم البشرية، ولتركيا سجل أسود في هذا المجال، حيث يذكّرنا ذلك بالأفعال العثمانية الطورانية الوحشية وهي أعمال دنيئة خسيسة لا يقوم بها سوى الجبناء".

وأضاف البيان: "إنّنا في الأحزاب السياسية في مناطق الشهباء ندين، ونستنكر بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الدولة التركية بحقّ أهالي عفرين، ونطالب المجتمع الدولي والضمير العالمي بلعب دوره في الحفاظ على القيم والمبادئ الإنسانية والضغط على الدولة التركية بالانسحاب من المناطق السورية التي احتلّتها، ليعود سكّانها الأصليّون إلى بيوتهم".

البيان طالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة مختصّة بجرائم الحرب والتهجير القسريّ في عفرين وباقي المناطق السورية المحتلّة.

(ك)

ANHA